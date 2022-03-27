Сербский экспорт в Россию снижается на фоне санкций

Сербский экспорт в РФ снижается на фоне неясной ситуации из-за санкций.

Директор торгово-промышленной палаты Сербии Боян Станич рассказал, что общий объем экспорта в Россию в прошлом году в размере 840,3 млн евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. За январь 2022 года экспорт в Россию составил 71 млн евро, что на 22% больше января прошлого года из-за влияния пандемии, сообщает РИА «Новости».

По его словам, значительное число поставщиков решили временно прекратить поставки продукции в Российскую Федерацию.

«На это влияет большая политическая неизвестность о том, как товары, которые поставляются в Россию через страны ЕС, будут приняты и пропущены на пограничных переходах. Также увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился», — отметил Станич.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.