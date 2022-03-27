В марте в России вырос спрос на подержанную технику

В начале марта российские граждане стали чаще покупать поддержанную технику. Больше всего популярностью пользовались смартфоны и ноутбуки.

Так, с 1 по 21 марта в РФ среди покупателей вырос спрос на бывшую в употреблении технику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные популярных сервисов по продаже своих вещей.

Чаще граждане приобретали поддержанные смартфоны, ноутбуки и бытовую технику. За март количество проданных устройств выросло на 23%, несмотря на то, что стоимость на электронику за этот период выросла на 13%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayment показало, что сильнее всего спрос вырос на бытовую технику: ее онлайн-оборот в период с 24 февраля по 23 марта увеличился на 175%. Средняя стоимость покупки в данной категории выросла на 38% — до 52 792 рублей.