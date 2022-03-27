В России начинается вакцинация детей от ковида в рамках исследований

В России начинается вакцинация детей от ковида в рамках исследований
Вакцина для подростков. Фото: https://lenobl.ru/

На следующей неделе планируется начать клинические исследования поливалентной вакцины против ковида. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В составе будет три различных штамма — классический [уханьский], «омикрон» и «дельта», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что подростков будут прививать вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года.

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