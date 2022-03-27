Песков: не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России

Песков: не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России
Дмитрий Песков отреагировал на заявление Джо Байдена. Фото: kremlin.ru

Президента России выбирают россияне, и лидер США не вправе указывать, кто должен находиться у власти в РФ. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на недавнее заявление Джо Байдена.

В ходе своей речи в Варшаве американский президент заявил, что глава России Владимир Путин «не может оставаться у власти».

«Не Байдену это решать», — приводит слова Песков ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Украина должна самостоятельно решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с РФ. Он добавил, что идут переговоры между Украиной и Россией, и подчеркнул, что не принимает участие в данных консультациях.

Джо Байден Дмитрий Песков Россия


 

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