Песков: не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России

Президента России выбирают россияне, и лидер США не вправе указывать, кто должен находиться у власти в РФ. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на недавнее заявление Джо Байдена.

В ходе своей речи в Варшаве американский президент заявил, что глава России Владимир Путин «не может оставаться у власти».

«Не Байдену это решать», — приводит слова Песков ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Украина должна самостоятельно решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с РФ. Он добавил, что идут переговоры между Украиной и Россией, и подчеркнул, что не принимает участие в данных консультациях.