Стало известно, кто получит по 10 тыс. рублей на банковскую карту

Россиянам рассказали о сроках поступления денежной выплаты от Пенсионного фонда.

Речь идет о денежной выплате, которая полагается многим российским семьям. Так, деньги от ПФР выдаются родителям, у которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Это пособие обеспечивается для семей из финансовых средств материнского капитала, сообщает PRIMPRESS.

Как правило, денежная выплата поступает на банковские карты семей в один день каждого месяца, а именно третьего числа. Однако в апреле третье число выпадает на выходной день, поэтому срок зачисления денежных средств на банковскую карту перенесли. Получается, что ежемесячную выплату из материального капитала семьи получат 4-5 апреля.

Размер такой выплаты равен детскому прожиточному минимуму, который в каждом регионе проживания семьи свой.

В среднем по стране речь идет о сумме в 12 тысяч рублей. Получить такую выплату семьи можно, если их доход на одного человека не превышает двух региональных минимумов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПФР предупредил, что для новой выплаты в 10 тысяч рублей придется написать заявление. Рассчитывать на денежные средства могут как работающие, так и неработающие россияне. Для того, чтобы получить свою выплату необходимо написать заявление в Пенсионный Фонд России.