В Петербурге выстрелили с Нарышкина бастиона в честь 35-летия общественной организации ветеранов

В Петербурге выстрелили с Нарышкина бастиона в честь 35-летия общественной организации ветеранов
Выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал в честь 35-летнего юбилея Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 27 марта, в полдень. Выстрел произвел председатель городской общественной организации ветеранов Василий Волобуев, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По его словам, данная организация – одна из крупнейших организаций города. Председатель также обратил внимание на то, что в ней работают люди на безвозмездной основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветераны труда получат по 5 тысяч рублей на карту от Пенсионного фонда РФ. Выплату за большой трудовой страж можно получать ежемесячно. Ее размер в среднем составит 5000 рублей.

Напомним, в марте 2022 году некоторых российских пенсионеров ждет единовременная выплата. Выплату в размере 5 тыс. рублей можно будет получить в текущем году, но положена она будут ограниченному числу пожилых граждан России.

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