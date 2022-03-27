Сажать картофель в этом году намерены 65% петербуржцев

Количество петербуржцев, которые планируют сажать на своём дачном участке картофель, увеличилось на 12%.

В этом году 65% землевладельцев Петербурга и Ленинградской области собираются высаживать картофель. В прошлом году этот показатель достигал 53%.

Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, традиционно сажать картошку планирует каждый второй — для них это ежегодная практика. Однако в этом году появятся и новички: каждый одиннадцатый житель региона в прошлом году картофель не сажал, но сейчас готов на агрономический подвиг.

Согласно опросу, чаще об увеличении посадки говорили респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России подорожали даже такие базовые продукты питания как бакалейная группа, растительное масло, фрукты, овощи. Цены остаются в норме только на молочную продукцию. Также могут немного повыситься цены на хлебобулочные и макаронные изделия.

Эксперты заверили россиян, что создать запас базовых продуктов на две-три недели вполне возможно, если с помощью этого можно избавиться от стресса, но при этом скупать всё в производственных масштабах точно не стоит.