В России ряд социально значимых законов вступает в силу с апреля

С первого апреля в России на 8,6 % будут проиндексированы социальные пенсии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С первого апреля в России на 8,6 % будут проиндексированы социальные пенсии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С первого апреля в России вступают в силу новые законы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Так, со следующего месяца социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6%, это решение затронет 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Кроме того, с начала нового месяца участники спецоперации на Украине смогут воспользоваться льготами по коммунальным платежам, а также прочими мерами социальной поддержки.

Политик также обратил внимание на то, что теперь подростки с 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на «Госуслугах», дети младше — только при согласии родителей. Несовершеннолетним будет необходимо указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

С апреля упрощается получение соцподдержки. Теперь реквизиты банковских счетов граждан будут передаваться в информационные системы согласно установленному порядку.

Володин также отметил, с 1 числа предстоящего месяца вступает в силу уголовное наказание за ложную информацию о государственных органах России, действующих за рубежом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пенсионный фонд России предлагает обязать информировать граждан о состоянии счетов накопительной пенсии, находящихся в негосударственных фондах.

Многие россияне не обращаются за выплатами, потому что даже не знают о том, что у них есть накопительная пенсия, а по достижению определенного возраста можно ею воспользоваться.

Напомним, в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.