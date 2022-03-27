Гастроэнтеролог раскрыла главные причины постоянного чувства голода

Гастроэнтеролог раскрыла главные причины постоянного чувства голода
Специалист посоветовала обратиться к эндокринологам, чтобы проверить уровень инсулина. Фото: Pixabay

У человека, который постоянно голоден нередко наблюдаются проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Оксана Левина.

По ее словам, в принципе причин такого явления существует множество, однако обычно постоянный голод возникает либо из-за стресса, либо из-за гормональных сбоев в организме.

Медик отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что при подобных проявлениях голода Левина рекомендует сразу обращаться к профильному специалисту, например, к эндокринологам, чтобы проверить уровень инсулина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала продукты, которые необходимы в весной. По словам диетолога, в этот период организм просыпается от спячки, ему необходима клетчатка, витамины и антиоксиданты. Весной в рационе обязательно должно быть мясо, рыба орехи, так как в этих продуктах есть витамины А, В, D и E.

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