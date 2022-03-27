Мединский сообщил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной ожидается 29-30 марта

Мединский сообщил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной ожидается 29-30 марта. Фото: kremlin.ru

Мединский сообщил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной ожидается 29-30 марта. Фото: kremlin.ru

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в очном формате 29-30 марта, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский утверждает, что нового раунда переговоров стоит ждать 29-30 марта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 27 февраля. На настоящий момент других подробностей встречи не раскрывается.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — утверждает российский государственный и политический деятель.

Переговоры между Украиной и Россией стартовали 28 февраля, с того момента они проходят в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, а также в режиме видеоконференции. Во главе делегации России стоит Владимир Мединский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ожидания от третьего раунда переговоров России с Украиной не оправдались, заявил помощник президента РФ. Он отметил, что российская делегация привезла на переговоры документы, которые представители Киева увезли «домой» для изучения.