Путин и Эрдоган договорились, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле

Путин и Эрдоган договорились, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле. Фото: pixabay

Путин и Эрдоган договорились, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле. Фото: pixabay

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о месте проведения очередного раунда российско-украинских переговоров.

Так, стало известно, что следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Турции.

«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс», — заявили в канцелярии.

Договоренность о месте проведения нового этапа переговоров была осуществлена по телефону в воскресенье, 27 марта.

Ранее gazetas.spb.ru писала, что по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в очном формате 29-30 марта. На настоящий момент других подробностей встречи не раскрывается.