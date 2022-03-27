В Минэнерго Болгарии заявили, что не получали от России требований об оплате газа в рублях

В Минэнерго Болгарии заявили, что не получали от России требований об оплате газа в рублях
В Минэнерго Болгарии заявили, что не получали от России требований об оплате газа в рублях. Фото: Pixabay

Глава Минэнерго Болгарии Александар Николов заявил, что от России не поступало официального заявления об оплате газа российскими рублями.

По словам Александара Николова в эфире телеканала BTV, со стороны России ни в ведомство, ни в компанию «Буогаргаз», ни в «Булгартрансгаз», ни в Болгарский энергетический холдинг не поступало официального подтверждения оплаты газа в российских рублях. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что партнеры страны ведут поиск вариантов решения вопроса с оплатой газа в российской валюте, однако это не означает, что сделки на самом деле будут проходить в подобной форме.

В случае, если ЕС решит не принимать оплату в рублях, Болгария будет вынуждена выполнять коллективное решение, в связи с этим учитывается возможность поставок сжиженного газа из Египта, Ливии и США, подчеркнул глава Минэнерго Болгарии, но также заметил, что несмотря на это, решений о выходе из ситуации, когда поставки прекратятся, на настоящий момент нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Франции Эммануэль Макрон дал ответ на требование России платить российскими рублями за газ.

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