Препарат против COVID-19 «Гамковимаб» могут зарегистрировать уже в июне 2022 года

Препарат против COVID-19 &#171;Гамковимаб&#187; могут зарегистрировать уже в июне 2022 года
Препарат против COVID-19 "Гамковимаб" могут зарегистрировать уже в июне 2022 года. Фото: pixabay

В случае успешных результатов первой фазы исследований и допуска к регистрации препарата против коронавирусной инфекции «Гамковимаб» его регистрация может состояться уже в июне 2022 года.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Гамковимаб» могут зарегистрировать уже в начале лета. Об этом пишет ТАСС.

«Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность», — заявил Гинцбург.

Эксперт отметил, что на текущей неделе в рамках клинических исследований планируется начать введение препарата добровольцам.

Также, по словам специалиста, ведется обсуждение площадки с целью масштабирования производства, так как необходимо масштабное место, чтобы наработать большие объемы препарата. Площадка, которая есть сейчас хороша, заметил Гинцбург, но тем не менее ее не хватает для масштабирования на всю страну.

Препарат «Гамковимаб» состоит из двух доз и предназначается для внутривенного введения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач порекомендовал препараты для повторной вакцинации против коронавирусной инфекции.

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