Стало известно, в каких малых и средних городах России самая высокая зарплата

Заработная плата в малых и средних российских городах примерно на одну четверть меньше, чем в крупных.

Самая большая зарплата в отношении к стоимости набора продуктов и услуг оказалась в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, при этом самая низкая — в Чечне и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственное исследование специалистов РИА Рейтинг.

По данным проведенного анализа, в больших городах зарплата почти всего сильно выше, чем в небольших населенных пунктах, — примерно на 25% меньше, чем в крупных городах одного и того же региона. В общий рейтинг не были включены Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, которые имеют статус федеральных городов.

Самый высокий уровень средних зарплат в малых и средних населенных пунктах был отмечен в северных и дальневосточных регионах. На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, — здесь в небольших и средних городах зарплата в 4,8 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом отмечается, что средняя чистая зарплата составляет 103,3 тысячи рублей в месяц.

Второе место занял Ненецкий автономный округ, где в небольших и средних городах зарплата в 4,4 раза больше стоимости стандартного набора и абсолютным значением 96,2 тысячи рублей в месяц. Магаданская область встала на третье место с результатом 4,2 больше стоимости стандартного набора и чистым значением в 103,5 тысячи рублей.

В результате, лидерами стали те регионы, где хорошо развита добывающая промышленность. Интересно то, что предприятия очень часто фактически расположены и зарегистрированы в малых городах. Как оказалось, именно это и определяет высокие зарплаты в провинции таких регионов, подчеркнули эксперты.

Однако есть регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом считается объектом с высокой зарплатой в некрупных городах. Речь идет об Амурской области.

Итак, по данным исследования получается, что заработная плата сотрудников в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции, но в трех российских регионах оплата труда наемных работников в малых и средних населенных пунктах оказалась выше, чем в крупных городах и столицах регионов. А тройку вошли Ненецкий автономный округ, Амурская область и Республика Коми.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.