В мире коронавирус подхватили более 480,8 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у 480 860 981 человека. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро понедельника, 28 марта, вирус унес жизни в 6 123 279 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 870 млн 745 тыс. 274 доз различных вакцин.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США (81 621 888), далее следуют Индия (43 020 651) и Бразилия (29 842 418). Россия по общему числу заражений разместилась на седьмой строчке антирейтинга: 17 762 742 заболевших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наиболее восприимчивы к заболеванию COVID-19 люди со второй группой крови.