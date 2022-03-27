Врач раскрыл связь группы крови с течением COVID

Наиболее восприимчивы к заболеванию COVID-19 люди со второй группой крови. Об этом заявил врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин.

По его словам, в последнее время проводилось множество исследований с целью выявить связь между группой крови человека и течением заболеваемости коронавирусом.

Наиболее высокая восприимчивость к болезни оказалась у людей со второй группой крови. А самая низкая — у людей с первой группой, рассказал врач в интервью «Известиям».

При этом пока никак не доказано влияние группы крови на клинический исход заболевания, заключил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России госпитализировали 2 203 пациента с коронавирусом.