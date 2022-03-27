В России за сутки госпитализировали более 2 тысяч пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 2 203 пациента с коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Как сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией, количество новых случаев COVID-19 в стране за сутки составило 23 280. Заболевших выявили во всех регионах России.

Также стало известно о 338 смертях среди пациентов с коронавирусом. Еще 47 540 человек смогли побороть болезнь.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса.