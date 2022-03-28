«CODA: ребенок глухих родителей» получил «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

«CODA: ребенок глухих родителей» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США идет на телеканале ABC.

В номинации «Лучший фильм года» были представлены десять картин: «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Дюна» Дени Вильнёва, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Белфаст» (Кеннет Брана), «Не смотрите наверх» (Адам Маккей), мюзикл «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, «Король Ричард» (Рейнальдо Маркус Грин).

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств 94 по счету. Она проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что фильм франко-канадского режиссера Дени Вильнёва получил очередные «Оскары», — на этот раз за лучшие визуальные эффекты и лучшую операторскую работу. До этого фильм «Дюна» завоевал «Оскары» в целых четырех технических номинациях, — за лучший звук, оригинальный саундтрек, монтаж и работу художника-постановщика. Там победителей объявляли заранее.

Также gazeta.spb.ru писала, что еще в ноябре 2021 года стало известно о планах студии Warner Bros. выдвинуть фильм «Дюна» режиссера Дэни Вильнева на кинопремию «Оскар» в 14 категориях.