Вклады Локо-Банка: счет в вашу пользу

После повышения в феврале ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% «взлетели» и проценты по депозитам. Сейчас открыть вклад в Локо-Банке на три месяца можно под 21% годовых.

Вклады по-прежнему остаются надежным способом сохранения и приумножения сбережений. Средства в размере до 1,4 млн руб. защищены государственной системой страхования вкладов, а доходность — по сравнению с началом года — выросла в несколько раз. При этом проценты по депозитам уже прошли пик и начали снижаться. Однако Локо-Банк продолжает держать высокие «антикризисные» проценты.

На любой вкус

У Локо-Банка есть линейка вкладов с разными условиями.

Самыми выгодными с точки зрения доходности являются вклады, средства с которых нельзя снять раньше срока без потери дохода, а также те, где не предусмотрена возможность капитализации процентов. На размер ставки влияет и сумма вклада: чем она больше – тем выше проценты. Повышенную ставку можно получить, открыв вклад в мобильном приложении или интернет-банке.

Арифметика вклада

Посмотрим, какой доход могут принести сбережения, на примере вклада Локо-Банка «Только плюсы».

Процентная ставка по нему может достигать 21% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. руб., а срок – от 30 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Например, вы положили на вклад через мобильное приложение 1 млн руб. на 30 дней. В этом случае ставка составит 19%, и через месяц получите доход в 15 тыс. руб.! Если деньги не нужны так быстро, то можно разместить средства на 90 дней под 21% и получить по окончанию срока доход в 51,8 тыс. руб.

При размещении на вкладе 100 тыс. руб. ставка составит 18,8%, а доход при размещении средств на 30 дней – 1500 руб. Если положить деньги на 90 дней, то сбережения принесут вам 4500 руб. По вкладу доступна опция пополнения, но в этом случае ставка ниже. Если нет уверенности, когда могут потребоваться деньги, можно часть средств разместить на 1 месяц, а часть — на 3 месяца или рассмотреть более долгосрочное вложение на 3 года – по такому вкладу предусмотрены периоды досрочного закрытия с сохранением процентов.

На хорошем счету

Можно выбрать и накопительный счет. Для клиентов, у которых еще не было такого счета в Локо-Банке, ставка по нему составит 21%. Она действует первые два месяца. Очень выгодно то, что проценты начисляются на ежедневный, а не на минимальный остаток и на сумму до 15 млн руб.

КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Лицензия Банка России №2707

18+