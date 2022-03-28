После ссоры в номере отеля на Зенитчикова нашли порезанный труп

Сотрудники полиции Петербурга по «горячим следам» задержали злоумышленника, который ножом убил своего соседа по комнате.

Трагический инцидент произошел 27 марта в доме №3 на улице Зенитчиков. В 14:40 в полицию обратился администратор хостела с заявлением об обнаружении в одной из комнат трупа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, погибшим оказался житель Архангельской области 1987 года рождения. На его теле обнаружили множественные ножевые ранения.

«По горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержан 33-летний житель Самарской области. По данным правоохранителей, мужчина около 14.20 во время ссоры ножом убил своего соседа по комнате.

Уголовное дело возбудили по факту убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга произошла драка. Местный житель решил расправиться со своим соседом.