Грузчик чуть не убил молотком своего соседа в Горелово

В Красносельском районе Петербурга произошла драка. Местный житель решил расправиться со своим соседом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел на Коммунаров, 116. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний грузчик.

Субботним вечером он распивал алкоголь вместе с соседом, на которого потом набросился с молотком.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ножевые раны груди, сломаны нога и кисти рук. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию.