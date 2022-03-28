Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта

Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта
Владимир Путин сделал заявление. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ на рубли до 31 марта.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные государства президент РФ ожидает от правительства, Центробанка и российской компании «Газпром».

Сроком исполнения поручения названо 31 марта. Ответственные за выполнение: премьер-министр Михаил Мишуcтин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководитель ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макронзаявил, что у Франции нет оснований соглашаться на требования платить за газ рублями. По его словам, это несовместимо с контрактами, которые были подписаны ранее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в течение двух лет ЕС может отказаться от российского газа. Отмечается, что на настоящий момент Российская Федерация поставляет около 40% потребляемого в Европе газа. При этом прокачка топлива идет сразу по нескольким маршрутам: по «Северному потоку», через Украину, по газопроводу «Ямал — Европа» и «Турецкому потоку».

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