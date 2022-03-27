Жозеп Боррель: в течение двух лет ЕС может отказаться от российского газа

В течение двух лет ЕС может отказаться от российского газа. Фото: Pixabay

В течение двух лет ЕС может отказаться от российского газа. Фото: Pixabay

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предположил, сколько лет понадобится Евросоюзу, чтобы отказаться от российского газа.

По словам Борреля, планируется задействовать разные источники для поставок газа, чтобы отказаться от российского топлива. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, пишут РИА Новости.

При этом глава европейской дипломатии уточнил, что есть цель снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их.

Отмечается, что на настоящий момент Российская Федерация поставляет около 40% потребляемого в Европе газа. При этом прокачка топлива идет сразу по нескольким маршрутам: по «Северному потоку», через Украину, по газопроводу «Ямал — Европа» и «Турецкому потоку».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Франции Эммануэль Макрон дал ответ на требование России платить за газ российскими рублями.