Женщину, заболтавшуюся по телефону, насмерть сбил поезд в Ленобласти

Женщина не заметила приближающийся состав.

Об этом сообщает Петербургское ЛУ МВД России на транспорте в понедельник, 28 марта. Сейчас проводится проверка по факту смертельного травмирования гражданки.

Все произошло 26 марта, в субботу вечером на железнодорожной станции Поповка Ленинградской области. 48-летнюю местную жительницу сбил высокоскоростной поезд «Москва — Санкт-Петербург».

Пострадавшая переходила пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Она отвлеклась на телефон и не заметила поезд.

Машинист старался всеми силами затормозить, однако, наезда избежать не получилось. От полученных травм женщина скончалась на месте случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого парня насмерть сбил поезд в Отрадном.