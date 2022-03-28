В Минздраве предупредили о риске новой волны коронавируса в России

В Минздраве предупредили о риске новой волны коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в ряде регионов мира начала нарастать, в том числе и в Европе. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Заболеваемость COVID-19 растет в некоторых странах, необходимо быть готовыми к новой волне и в России. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ профессор Владимир Чуланов.

По мнению эксперта, на территории РФ также сохраняется риск роста случаев заболеваемости. И в основном в этот процесс пока вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европа, добавил эксперт.

Как сообщил «Интерфак», при этом Чуланов отметил, что на сегодняшний день в России отмечен спад заболеваемости COVID-19, доля свободного коечного фонда составляет более 45%.

Напомним, в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 21 101 человека. Госпитализировано в медицинские учреждения 1 762 человека, жертвами коронавируса стали 335 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса.

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