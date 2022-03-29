В России ожидается наплыв айтишников, которые ранее уехали за границу

Вероятно, что в скором времени в Россию вернутся специалисты IT-сферы, покинувшие страну в марте. По прогнозам экспертов, домой приедет около половины переселенцев.

«Известия» пишут, что назад могут приехать порядка 10 тысяч айтишников. По имеющимся данным, за минувший месяц РФ покинуло порядка 20 тысяч человек, занятых в этой сфере. В InfoWatch пояснили, что такие решения принимались в основном на волне всеобщей паники.

По словам специалистов, планирующих остаться в стране, сегодня в России принято достаточно мер поддержки отрасли высоких технологий. Но данные на рынке труда говорят о том, что 80 процентов ищущих работу в айти рассчитывают занять место с релокацией. При этом еще в начале февраля такое требование выдвигали всего 5–10 процентов соискателей.

Работавшие в зарубежных фирмах после закрытия российских филиалов устремляются в Армению, Грузию, Таиланд. Также среди них достаточно много специалистов, работавших на экспорт, и фрилансеров.

По мнению экспертов, западные компании могут отказывать уехавшим россиянам в работе по причине напряженной международной обстановки. Это одна из причин, по которой от трети до половины переехавших вернутся в ближайшие восемь-десять месяцев.

При этом часть специалистов просто сменили геолокацию, а их удаленная работа проходит в прежнем режиме. Их возвращение вполне ожидаемо. Отмечается, что многие переселенцы приняли решение уехать из-за возможной перспективы призыва на службу. Еще один фактор, повлиявший на миграцию айтишников, — требование иностранного руководства.

Стоит отметить, что в начале марта правительство постановило сделать айтишникам отсрочку от призыва. Кроме того, в марте стало известно, что сотрудникам стратегически важной отрасли станет доступна льготная ипотека. Разработка соответствующих указов уже началась.

Тем не менее данные меры не смогли удержать на местах российских работников, говорят в ALP Group. Вместе с тем в компании предполагают, что со временем паника уляжется и компьютерщики приедут назад.

Представитель кадровой компании Unity Екатерина Лямина сообщила, что сотрудники из России высоко ценятся за рубежом. Однако в нынешних условиях дать россиянину солидную должность – большой риск.