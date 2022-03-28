Carlsberg покидает рынок России

Производитель является владельцем крупнейшего российского пивоваренного завода «Балтика».

Изготовитель пива Carlsberg сообщил, что желает распродать все свои активы в Российской Федерации и уйти с рынка. Об этом сообщается в релизе компании.

В сообщении говорится, что компания готова пойти на «трудное и безотлагательное решение». Это даст возможность «полного выхода из наших активов в России».

Отмечается, что после этого компании на российском рынке больше не будет.

Напомним, что Carlsberg A/S была основана еще в позапрошлом столетии, 1847 году в Дании. В настоящий момент компания является лидером на мировом рынке пива. Продукция реализуется более чем в 150 странах Земли.

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