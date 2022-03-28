Carlsberg покидает рынок России

Carlsberg покидает рынок России
Пивная компания Carlsberg решила продать активы и покинуть Россию. Фото: pixabay.com

Производитель является владельцем крупнейшего российского пивоваренного завода «Балтика».

Изготовитель пива Carlsberg сообщил, что желает распродать все свои активы в Российской Федерации и уйти с рынка. Об этом сообщается в релизе компании.

В сообщении говорится, что компания готова пойти на «трудное и безотлагательное решение». Это даст возможность «полного выхода из наших активов в России».

Отмечается, что после этого компании на российском рынке больше не будет.

Напомним, что Carlsberg A/S была основана еще в позапрошлом столетии, 1847 году в Дании. В настоящий момент компания является лидером на мировом рынке пива. Продукция реализуется более чем в 150 странах Земли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России.

Carlsberg пивоваренный завод Россия уход с рынка


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Ещё на Gazeta.SPb
Суды Петербурга вновь «под ударом». Неизвестные требуют 100 млн ...
Carlsberg покидает рынок России
В Гатчинском районе пьяный мужчина порезал своей жене кисть руки
Снег и минусовая температура ожидают петербуржцев во вторник
В Выборге фотограф во время съемок надругался над 3-летней девочкой
Петербуржца обвинили в покушении на убийство знакомого и его детей: мужчина ...
За выходные в Петербурге выпало 6 см снега, упали 2 светофора и 6 деревьев
Мишустин: пик заболеваемости COVID в России пройден