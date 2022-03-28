G7 отказались платить за российский газ в рублях

G7 отказались платить за российский газ в рублях
Хабек подчеркнул, что заключенные соглашения о поставках российского газа действуют, вовлеченные в них предприятия продолжат им следовать. Фото: Pixabay

Лидеры всех стран G7 отказываются оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Кремля, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

По его словам, у президента России Владимира Путина не получится расколоть единство «Большой семерки», на что он, как считает Хабек, рассчитывает.

«Ответ государств Группы семи однозначен: договоры будут соблюдаться», — цитирует вице-канцлера ФРГ РИА Новости.

Он подчеркнул, что заключенные соглашения о поставках российского газа действуют, вовлеченные в них предприятия продолжат им следовать. Это значит, что оплата в рублях неприемлема.

Заявление немецкого политика прокомментировал зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

«Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально», — сказал сенатор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поручил перевести платежи за газ на рубли до 31 марта.

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