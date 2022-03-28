В Выборгском районе произошло групповое изнасилование молодой девушки: пострадавшая в коме

Несчастную, к тому же, еще и избили.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию обратилась знакомая 23-летней потерпевшей.

26 марта, вечером, из больницы сообщили, что из квартиры в поселке Ильичёво Выборгского района Ленинградской области забрали девушку. Ей диагностировали тупую травму живота, ушиб передней брюшной стенки. Она находится в состоянии средней тяжести. Опросить ее невозможно, так как потерпевшая в медикаментозной коме.

По словам заявительницы, ее избили и изнасиловали трое мужчин. Обстоятельства и место случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца задержали за изнасилование 14-летней школьницы.