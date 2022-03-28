В Выборгском районе произошло групповое изнасилование молодой девушки: пострадавшая в коме

Задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Фото: Рixabay
Девушку могли изнасиловать твое мужчин. Фото: Рixabay

Несчастную, к тому же, еще и избили.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию обратилась знакомая 23-летней потерпевшей.

26 марта, вечером, из больницы сообщили, что из квартиры в поселке Ильичёво Выборгского района Ленинградской области забрали девушку. Ей диагностировали тупую травму живота, ушиб передней брюшной стенки. Она находится в состоянии средней тяжести. Опросить ее невозможно, так как потерпевшая в медикаментозной коме.

По словам заявительницы, ее избили и изнасиловали трое мужчин. Обстоятельства и место случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца задержали за изнасилование 14-летней школьницы.

групповое изнасилование избиение изнасилование ленобласть происшествие


 

Новости партнеров
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе произошло групповое изнасилование молодой девушки: ...
Генсек ООН подверг критике высказывания Байдена в адрес Путина
Отец увидел связь дочери-девятиклассницы с мужчиной в автомобиле в Невском районе
На дефицит витамина B12 может указывать опасное состояние языка
Уже в апреле: россиян, имеющих наличные, предупредили о возможной неприятности
G7 отказались платить за российский газ в рублях
Названы категории пенсионеров, которые с 28 марта получат до 2000 рублей
Снегопад приостановил работу сервисов аренды электросамокатов в Петербурге