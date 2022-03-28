Генсек ООН подверг критике высказывания Байдена в адрес Путина

Генсек ООН подверг критике высказывания Байдена в адрес Путина
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации в риторик . Фото: сайт ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш после слов президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин не может оставаться у власти, призвал к деэскалации в риторике.

«Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики», — заявил Гутерреш, комментируя высказывание Байдена в адрес Путина.

Лидер США в субботу в ходе выступления в Варшаве высказал многочисленные обвинения в адрес властей РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. Среди прочего он заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, заявил, что не Байдену решать, кто будет возглавлять Россию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президента России выбирают россияне, и лидер США не вправе указывать, кто должен находиться у власти в РФ, заявил Песков.

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