На реке в Петербурге ученые зафиксировали редкое явление «снежура»

На петербургской реке Екатерингофке удалось увидеть редкое природное явление под названием «снежура». Оно появляется при сильном снегопаде и нулевой температуре воды.

Об этом ученые рассказали на странице Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) «ВКонтакте».

Снежуру заметили в понедельник на реке Екатерингофка в Адмиралтейском районе. Она появляется, когда сильный снегопад встречается с водой практически нулевой температуры. Выпадающий снег не тает, а сбивается в вязкую пластичную массу, которая плавает на поверхности воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что солнечное гало заметили петербуржцы вечером воскресенья.