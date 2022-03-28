ЕК рекомендовала странам ЕС отобрать «золотые паспорта» у россиян

ЕК рекомендует странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва решения о гражданстве россиян и белорусов, которые фигурируют в санкционных списках по Украине. Фото: unsplash

ЕК рекомендует странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва решения о гражданстве россиян и белорусов, которые фигурируют в санкционных списках по Украине. Фото: unsplash

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отозвать европейские паспорта, предоставленные ранее за инвестиции россиянам и белорусам, попавшим под санкции.

Представитель Еврокомиссии заявила на брифинге в Брюсселе, что для устранения рисков ЕК рекомендует странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва решения о гражданстве россиян и белорусов, которые фигурируют в санкционных списках по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В принятой рекомендации ЕК также призвала государства ЕС немедленно отменить все существующие схемы предоставления гражданства за инвестиции в стране («золотые паспорта») и изучить связанные с этим риски.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что немецкий экономист Хамер считает, что Европа пострадает от антироссийских санкций.