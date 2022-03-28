Отели в Петербурге потеряли 70% гостей после ухода Booking

Петербургские отели и хостелы потеряли больше половины своих клиентов после ухода сервисов онлайн-бронирования Booking и Airbnb с российского рынка.

Гости Северной столицы при поездках в Петербург чаще всего бронировали отели и хостелы с помощью зарубежных систем Booking и Airbnb. Однако на фоне ситуации на Украине сервисы отказались работать в России, что стало серьезным ударом для туристической сферы — отели и хостелы потеряли порядка 70% клиентов, рассказали в городском комитете по развитию туризма. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Однако, как уверяют в ведомстве, индустрия из-за этого не пострадает, поскольку у клиентов остается возможность забронировать номера через сайты гостиниц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии.