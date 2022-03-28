В аэропорту Пулково 29 марта отменили 34 рейса

В аэропорту Пулково 29 марта отменили 34 рейса
В Пулково отменили рейсы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В среду, 16 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 34 авиарейса.

Из Пулково сегодня массово отменены рейсы по России и за границу. Пассажиры не смогут улететь в Оренбург (вылет был запланирован на 0:05), Омск (0:45), Москву (3:45, 15:35, 16:25, 22:50), Хургаду (4:45), Минск (5:35, 10:35), Тамбов (7:00), Симферополь (7:25, 11:50, 15:45, 17:50, 18:05), Грозный (7:55), Ростов-на-Дону (8:35, 17:50, 20:00), Геленджик (8:35), Анапу (8:50), Краснодар (9:00, 18:35, 20:30), Нальчик (9:30), Нур-Султан (10:30), Алматы (11:50), Элисту (13:05), Ларнаку (16:30), Дубай (16:45), Ярославль (18:30), Орск (21:55).

Также есть задержанный рейс. Так, вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines до Стамбула, запланированный на 1:30, перенесли на 1:50.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково поймали 80-летнего руководителя «финансовой пирамидой».

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