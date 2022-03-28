Макрон планирует вновь провести переговоры с Путиным 29 марта

Макрон планирует вновь провести переговоры с Путиным 29 марта
Макрон намерен затронуть вопрос эвакуации населения из Мариуполя и другие . Фото: Кремль

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует вновь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры назначены на вторник.

Очередной разговор глав Франции и России должен состояться 29 марта. Об этом представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр заявила на телеканале BFMTV.

Она уточнила, что в ходе переговоров Макрон намерен затронуть вопрос эвакуации населения из Мариуполя и другие темы, связанные с ситуацией на Украине.

По словам представителя ведомства, главная цель Макрона заключается в том, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины, обеспечения «свободного перемещения» населения и свободного доступа для гуманитарной помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным.

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