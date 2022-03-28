Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным

Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным
Байден допустил возможность встречи с Путиным. Фото: Pixabay

Президент США Джо Байден не исключил возможность очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но это будет зависеть от темы, которую захочет поднять президент РФ.

«Это зависит от того, о чем он хочет говорить», — приводит слова Байдена РИА Новости.

Американский президент также разъяснил свое недавнее высказывание в адрес Путина о том, что тот не должен оставаться у власти. По словам Байдена, так он выразил свое личное возмущение действиями российских войск на Украине.

Байден добавил, что ему «все равно», как отреагирует Путин на это высказывание. Однако он уверен, что оно не окажет негативного влияния на дипломатические отношения и не приведут к дополнительной эскалации конфликта на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что генсек ООН подверг критике высказывания Байдена в адрес Путина.

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