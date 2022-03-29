В Кремле ответили на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа ЕС платить за него в рублях.

«Мы не будем заниматься благотворительностью. Посылать газ бесплатно в Западную Европу», — сказал представитель Кремля в интервью PBS.

На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, Песков ответил: «Нет оплаты — нет газа»

При этом он добавил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, пока не принято.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.