Bloomberg прекращает работу на территории России и Белоруссии

Новостное агентство Bloomberg сообщает о завершении работы в Российской Федерации и Белоруссии. Уже 3 апреля терминалы отключат.

Экс-сотрудник Bloomberg объяснил РБК, что россияне и белорусы уже на этой неделе, в воскресенье, не смогут получить доступ как к терминалам агентства, так и к его ленте информации.

«Клиенты в двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на данные, ленту данных и электронные торговые платформы», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изготовитель пива Carlsberg сообщил, что желает распродать все свои активы в Российской Федерации и уйти с рынка. В сообщении говорится, что компания готова пойти на «трудное и безотлагательное решение».