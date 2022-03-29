Россиянам раскрыли опасность отказа от завтрака

Питаться нужно не менее трех раз в день, а между основными приемами пищи должны быть перекусы. Фото: Pixabay

Питаться нужно не менее трех раз в день, а между основными приемами пищи должны быть перекусы. Фото: Pixabay

Регулярный отказ от утреннего приема пищи способен спровоцировать серьезные проблемы с системой пищеварения. Диетолог рассказал, как избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, пишут «Известия».

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог, рассказал о вреде отказа от утренней еды. Привычка многих россиян «завтракать» чашечкой кофе и сигаретой приводит к росту случаев гастрита среди населения. Особенно риску подвержены те, кто придерживаются такой нездоровой привычки на протяжении многих лет.

Сегодня хронический гастрит или панкреатит многие люди имеют с детства. Если питаться с большими перерывами, данные недуги способны обостряться и это имеет крайне неприятные последствия в виде болей в животе, тошноты и прочих симптомов.

Он отметил, что при наличии подобных заболеваний в анамнезе человеку категорически противопоказаны любые виды голодания, даже лечебное. А с ними хотя бы раз в жизни сталкивался едва ли не каждый россиянин. К сожалению, поговорка «нет здоровых людей, а есть недообследованные» совершенно справедлива, сказал Калинчаев.

Питаться нужно не менее трех раз в день, а между основными приемами пищи должны быть перекусы, заключил медик. О необходимости утренних приемов пищи ранее высказывалась гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она отметила, что завтрак запускает все жизненно важные процессы в организме, и он начинает работать «по часам». Полезная привычка регулярно есть по утрам позволяет поддерживать правильную микрофлору ЖКТ и, как следствие, здоровье кожи.

Также эксперт высказалась о вреде холодной воды – она должна быть комнатной температуры. При наличии у человека болевого синдрома, связанного с пищеварительной системой, она должна быть чуть более теплой.