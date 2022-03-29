Жильцы дома на Лесном проспекте сообщили о зловонном трупном запахе из квартиры

Мертвой обнаружили 58-летнюю женщину.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фигурантом стал 43-летний петербуржец.

Все произошло 26 марта, днем. В полицию сообщили о едком трупном запахе из квартиры в доме №59 на Лесном проспекте.

Когда оперативники прибыли на место случившегося, то обнаружили бездыханное тело 58-летней гражданки покрытое множественными гематомами.

Через некоторое время судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате нанесения удара тупым предметом по голове.

Подозреваемого удалось задержать почти сразу. Им оказался хозяин указанной квартиры, где нашли труп. 43-летний мужчина отправился в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузчик чуть не убил молотком своего соседа в Горелово.