Что спасет малый бизнес в России: новые меры поддержки

В условиях санкций многим российским предпринимателям приходится искать новых поставщиков, решать проблемы с логистикой, и это далеко не единственные трудности. Что позволит малому и среднему бизнесу удержаться на плаву? О новых мерах поддержки сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, правительство планирует несколько нововведений, призванных поддержать субъекты страны и россиян, занимающихся бизнесом. В том числе размер казначейских бюджетных кредитов станет больше на 10 процентов, чем их доходы. Продлятся и сроки, на которые их предоставляют.

14 млрд рублей правительство пустит на снижение ставки кредитов для предпринимателей. Также владельцев бизнеса решено временно оградить от штрафов надзорных органов. Ведомствам рекомендовано применять санкции только в качестве самых крайних мер, когда есть угроза жизни людей.

Как отмечают представители малого бизнеса, сегодня им приходится урезать всевозможные расходы, вплоть до трат на бытовую химию и кофе. Ряд компаний были вынуждены урезать штат, а также пойти на сокращение объемов выпускаемой продукции.

Глава AMarkets Артем Деев отметил, что упаковка итак составляла важную статью расходов, за два года с начала пандемии она подорожала на 80 процентов. Проблемы с логистикой существовали и во время карантина, однако сегодня из-за колебаний курса нацвалюты цена на товар стала еще выше.

Сами компании, занимающиеся изготовлением упаковочных материалов, жалуются на срывы сделок с зарубежными партнерами. Например, «Мега-Пак» произвела очередную партию упаковки для IKEA, но партия так и не выкуплена. По другим направлениям трудностей не меньше – доставка стала занимать больше времени, партнеры просят предоплату.

Спартак Киракосян (салон Hair Sekta) рассказал о сложностях с закупкой компонентов для производства уходовых средств, которые поставляются преимущественно Польшей. Если проблемы с логистикой постепенно решаются, то цены на сырье как поднялись на 30 процентов, так на том же уровне и остаются.

Мастера пробуют новые альтернативные ингредиенты, которые приобретаются вместо привычных, но уже недоступных. Появляются выгодные акции, чтобы поддержать интерес клиентов и привлечь новых. Это вынужденные меры, так как в начале марта количество клиентов сократилось вдвое, рассказал Киракосян.

Некоторые компании стали просить у арендодателей снизить плату. По словам Елены Красновой (Tkanoff), их компания, торгующая заграничными обивочными материалами, также пошла на данную меру и получила согласие. Правда, все же один из офисов пришлось закрыть, сотрудники работают неделю через неделю из дома, зато штат удалось сохранить.

Компания пытается заменить импорт отечественными товарами, но данный сегмент не слишком развит. Многие швейные фабрики закрываются ввиду нерентабельности, сырье для них обычно тоже покупается заграничное.

Краснова отметила, что ранее фирма воспользовалась госсубсидией на оборудование в размере 25 процентов. Ожидается, что правительство скоро увеличит субсидирование до 50 процентов.