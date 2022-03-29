В Гатчине мужчина наелся в ресторане почти на 5,5 тыс. и отказался платить

Мужчину накормили, а он отказался платить. Фото: Pixabay

Мужчину накормили, а он отказался платить. Фото: Pixabay

Росгвардейцы быстро задержали пьяного нарушителя.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

28 марта, ночью, в ресторан в Гатчине Ленобласти пришел нетрезвый мужчина. Посетитель отужинал на 5 400 рублей и отказался оплачивать свой счет.

Персоналу пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. К месту прибыли росгвардейцы.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, чтобы выяснить все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области пьяный мужчина порезал своей жене кисть руки. Так закончился бытовой конфликт супругов. Холодное оружие позднее было изъято, а мужчину повезли в отдел полиции.