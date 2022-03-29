Диетолог назвал россиянам продукты после которых сон будет, как у младенца

По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королёвой, есть несколько продуктов, которые способны улучшить качества сна, передает «Москва 24».

Эксперт советует присмотреться к продуктам, в составе которых есть триптофан. Эта аминокислота способствует выработке серотонина – предшественника мелатонина — гормона сна.

Таким образом полезно будет поесть перед сном рыбу, индейку или курицу. Мясо рыбы или птицы должно непременно поступать в организм в сочетании с углеводами. Речь не о жареной картошке или десерте, а, например, о брокколи.

Те люди, которые хорошо себя чувствуют после употребления кисломолочных продуктов, могут выпить на ночь кефир. Напиток не только успокоит, но и наладит работу желудочно-кишечного тракта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала норму потребления яиц.