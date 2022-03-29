Расследование уголовного дела петербуржца, скинувшего в Смоленку расчлененное тело отца, завершено

Мужчину обвиняли по статье «Убийство».

В Петербурге закончилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве родного отца. Об этом сообщается на сайте Главного Следственного Управления СК РФ по Петербургу.

Следствия полагает, что 13 ноября 2021 года в квартире, находящейся в одном из домов по Новосмоленской набережной мужчина убил своего отца.

Между родственниками внезапно возник конфликт. Петербуржец выстрелил в голову близкого человека из охотничьего карабина. После этого местный житель расчленил тело, его части он расфасовал по двум сумкам и выбросил их в реку Смоленку.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе мужчина убил своего приятеля напольным обогревателем.