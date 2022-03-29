Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует к лету закрыть свои рестораны в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует к лету закрыть свои рестораны в РФ
В настоящий момент Hesburger удалось закрыть только один ресторан в РФ. Фото: Pixabay

Финская сеть Hesburger собирается закрыть свои точки питания в Российской Федерации.

У компании 38 заведений в России и четыре в Белоруссии. О прекращении деятельности сети заявила генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

Отметим, что сеть имеет еще семь ресторанов на территории Киева. В настоящий момент Hesburger удалось закрыть только один ресторан в РФ.

«Hesburger закрывает свои рестораны в России и Белоруссии. Более медленный, чем планировалось изначально, график закрытия связан с тем, что нам важна безопасность местного персонала, — объяснилась Салмела.

По словам гендиректора Hesburger, сеть преследует цель. Они намереваются как можно скорее закрыть двери ресторанов в России и Белоруссии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазин «Магнит» принял неожиданное решение о приостановке услуги для всех россиян.

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