Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger планирует к лету закрыть свои рестораны в РФ

Финская сеть Hesburger собирается закрыть свои точки питания в Российской Федерации.
У компании 38 заведений в России и четыре в Белоруссии. О прекращении деятельности сети заявила генеральный директор Hesburger Кари Салмела.
Отметим, что сеть имеет еще семь ресторанов на территории Киева. В настоящий момент Hesburger удалось закрыть только один ресторан в РФ.
«Hesburger закрывает свои рестораны в России и Белоруссии. Более медленный, чем планировалось изначально, график закрытия связан с тем, что нам важна безопасность местного персонала, — объяснилась Салмела.
По словам гендиректора Hesburger, сеть преследует цель. Они намереваются как можно скорее закрыть двери ресторанов в России и Белоруссии.
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