Компания, закопавшая тело женщины в 2013 году в лесу Бокситогорского района, получила срок

В Ленобласти группа лиц признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины. Ее труп обнаружили закопанным в лесу в 2020 году.

Трагедия случилась в 2013 году в доме потерпевшей 1960 года рождения в деревне Замошье Бокситогорского района. Установлено, что компания из 4 человек (3 мужчин и одна женщина) находилась в гостях. В ходе распития спиртного, подсудимые повздорили с хозяйкой дома и избили ее, после чего скинули тело в подвальные помещения дома. Затем злоумышленники поместили тело женщины в мешок, вынесли в лесной массив вблизи деревни и закопали.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, труп обнаружили в апреле 2020 в лесном массиве вблизи деревни. По данному факту возбудили уголовное дело.

Судом подсудимые признаны виновными. Одному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Еще двоим – 5 и 6 лет в ИК строго режима. Подсудимой женщине – 6 лет в ИК общего режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расследование уголовного дела петербуржца, скинувшего в Смоленку расчлененное тело отца, завершено. Мужчину обвиняли по статье «Убийство».