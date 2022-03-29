Названы автобусные маршруты, которые закроются, изменятся и появятся в Петербурге с 1 апреля

Названы автобусные маршруты, которые закроются, изменятся и появятся в Петербурге с 1 апреля
Какие автобусные маршруты появятся, закроются и изменятся в Петербурге с 1 апреля. Фото: Baltphoto

Уже на этой неделе в Петербурге начинается первый этап транспортной реформы.

Mk.ru пишет, что преобразование изменит качество поездок по Северной столице в лучшую сторону, сделает их удобными и безопасным для всех участников движения.

На первом этапе улучшений по городу на Неве поедут 23 новых маршрута:

№21, 78, 180А, 207, 230, 233, 235, 247, 248, 251, 255А, 255Б, 259, 267, 279, 283, 285, 290, 293, 302, 303, 324, 399.

Кроме этого, 19 автобусов поменяют свои маршруты, среди них:

№34, 36, 53, 55, 58, 69, 96, 112, 134А, 134Б, 159, 162, 163, 164, 166, 169, 176, 183, 315.

Отмечается, что закрытыми окажутся три «социальных» маршрута. При этом, они будут полностью заменены.

Вместо маршрутов №51, 306А, 314 пассажиры предоставят маршруты № 53, 306 и 315, соответственно.

Плюс ко всему в Петербурге закрываются 33 «коммерческих» маршрута. Их движение будет продублировано действующими транспортными средствами или же новыми.

Маршрутку К-1 Мега, двигающуюся от станции метрополитена «Проспект Просвещения» к гипермаркету, заменят на автобус № 248.

К-2 Мега — на автобус №247. На смену маршрутке К-3 Мега приедет автобус №233. Маршрутку К-4 продублируют автобусом №55. К-9 — заменят автобусом №78. К-10А — автобусом №399. К-30 — автобус №230. К-55 — автобус №235. К-89 — автобус №256. К-90 — автобус №290. К-155А — автобус №255А. К-155Б — автобус №255Б. К-193 — автобус №293. К-201 — автобус №324. К-208 — автобус №208. К-232 — автобус №112. К-259 — автобус №259. К-278А — автобус №78. К-279 — автобус №279. К-283 — автобус №283. К-302 — автобус №302. К-305А — автобус №303. К-367 — повторяется автобусом №107, а также новым автобусом №267. К-385 — автобус №285. К-407 — автобус №207. К-539 — автобус №180А. К-53 усиливает автобус №53 с продлением трассы в Рыбацкое. К-68 усиливает автобус №68. К-88 — автобус №88. К-91А — усиливаются автобусы №85, 171. К-99 — автобус №99. К-119 — автобус №119. К-252А — открывается новый маршрут 78, восстанавливается маршрут 69.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы оценили скорую замену маршруток новыми автобусами.

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