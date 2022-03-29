Глава ДНР допустил возможность вхождения республики в состав РФ

Вопрос о вхождении ДНР в состав РФ будет обсуждаться после освобождения всей республики. Фото: pexels

Вопрос о вхождении ДНР в состав РФ будет обсуждаться после освобождения всей республики. Фото: pexels

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР намерена рассмотреть вопрос о вхождении в состав РФ.

По словам Пушилина, вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации будет обсуждаться после освобождения всей республики.

«ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин», — сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Напомним, в середине февраля власти ДНР и ЛНР призвали Россию признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы об их признании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле.