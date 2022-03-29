Макрон заявил Путину, что оплата за российский газ в рублях невозможна

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что платить за российский газ в рублях невозможно.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на администрацию президента Франции. Макрон на переговорах заявил Путину, что платить за контракты по природному газу из России в рублях невозможно.

Телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись во вторник вечером, 29 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Макрон обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле. Политики обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации, в том числе с учетом прошедшего в Стамбуле очередного раунда российско-украинских переговоров.