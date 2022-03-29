Российские предприятия задолжали работникам более 12 млрд рублей

Самый крупный общий долг по зарплатам отмечен в Московском регионе, а также в Башкортостане. Фото: pixabay

Самый крупный общий долг по зарплатам отмечен в Московском регионе, а также в Башкортостане. Фото: pixabay

Общая задолженность российских предприятий по зарплатам на март 2022 года превысила 12 миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ, самый крупный общий долг по зарплатам отмечен в Московском регионе, а также в Башкортостане, где 9,5 тысячи работников ждут 678 миллионов рублей зарплаты. Кроме того, большие долги зафиксированы у предприятий в Петербурге, Красноярском крае, Самарской и Саратовской областях.

В прошлом году в суды поступило 762 дела о невыплате зарплаты. Прекращено в связи с полным погашением долга 783 дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, в каких малых и средних городах России самая высокая зарплата. В общий рейтинг не были включены Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, которые имеют статус федеральных городов.